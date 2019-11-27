刘兆佳：非建制派赢得港区议会或有助于平息暴力

针对香港区议会选举，香港中文大学社会学荣休讲座教授、中国港澳研究会副会长刘兆佳认为，区议会选举反映出的民情民意对港府与中央政府很不利，但香港政治的权力结构并没有太大改变。非建制派在取得区议会这个新的斗争平台后，有助于平息街头暴力。

据香港01报道，刘兆佳从两个角度对区议会选举结果进行分析，从得票率的角度看，非建制派与建制派相差并不太远，建制派拿到大约45%的选票，非建制派拿到55%左右。假如用比例代表制，建制派可以拿到45%的议席。但是现在区议会选举用的是单议席单票制，这种情况下，非建制派候选人在某一个选区只要拿到比建制派多一点点的选票，就可以拿到这个选区的议席。在上一届区议会选举中，建制派其实也是只拿了比50%多一点的选票，但是拿下292个议席，民主派拿了120个。

所以他认为，这次建制派只拿下59个议席，并不能说明选民已经抛弃了建制派。这次区议会选举与2003年的情况一模一样，2003年因为第23条立法引发大规模游行示威，政治氛围对于建制派的选情很不利，导致建制派大败。双方取得议席数的巨大落差，其实是选举制度造成的。

刘兆佳说，目前香港的民情民意对于港府、建制派乃至中央政府都很不利，但是香港的政治格局没有发生太大变化，非建制派并没有拿到管制权力，也没有影响到立法会中建制派主导的局面。

对于这次区选结果是否会对2020年的香港立法会选举以及2021年的特首选举产生影响，刘兆佳认为，目前非建制派现在多了一个区议会的平台，会更有信心、更有能力的利用这个平台来进行政治斗争，同时也可以较小程度的利用立法会平台来进行联动，将立法会、区议会、街头等几个平台联合起来，向港府和中央政府施加压力，以此来试图达成他们“双普选”的诉求。

不过特区政府和中央政府不可能满足他们的诉求，非建制派还有不具备那样的能量。只能说，香港未来的政治斗争会更加激烈，只不过更多不是用暴力来推动。他认为，非建制派在此次区议会选举中大胜，对于平息街头暴力会有一些帮助。非建制派有了新的（政治斗争）平台，暴力斗争的重要性会因此下降。

所以他认为今后暴力行为将逐渐减少，暴力将不再是非建制派的政治斗争的主要手段。相当多的非建制派人士已经不赞成将暴力作为政治斗争的工具，因为造成的负面效果太大，容易引起社会反弹。

刘兆佳入认为，当然暴力斗争的势头会逐渐下去，但政治斗争还会更加激烈，而且短时间内难以结束，因为中共十九届四中全会的决定中已经表明态度。未来非建制派很可能会与中央政府之间产生新的碰撞和摩擦。但这些摩擦不会阻止中央政府去做它认为需要去做的事情，中央政府不会让区议会选举的结果影响自身决定，也不会屈从于抗议者的要求。