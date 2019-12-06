殡仪馆禁自带骨灰盒 湖南宁乡官方：将彻查是否存在利益输送

中国湖南宁乡市殡仪馆发通知，停止为自带骨灰盒丧属提供承接和装灰服务，被指有垄断经营之嫌。宁乡市官方表示，已对殡仪馆负责人停职，并调查是否存在利益输送。

据澎湃新闻报道，有网友12月5日发文质疑宁乡殡仪馆存在垄断经营“天价”骨灰盒。

质疑的原因则来自宁乡市殡仪馆的一则通知。宁乡市殡仪馆12月4日发布通知，单位向正规生产厂家采购了质量和售后保障的骨灰盒，为了避免自带骨灰盒因质量问题，停止对自带骨灰盒的丧属提供骨灰盒和骨灰装填服务。

宁乡市殡仪馆属宁乡市民政局的二级事业单位。据网友公布的“招标网”信息，宁乡市殡仪馆去年中标的政府采购单价最高的骨灰盒为6001元（人民币，下同，1159.81新币）每个，但价格分别卖到了12800元和14800元每个，利润率分别为113%和150%。

澎湃新闻记者12月5日实地探访所见，宁乡市殡仪馆内火化场的对面就是业务大厅，大厅正中央摆放着一个售价9880元的骨灰盒。

厅内业务员介绍，骨灰盒都不存在强买强卖，农村户口可享受殡葬改革的补贴，领取200元的骨灰盒，也可以自主选择，有几百到14880元的不等。

宁乡市殡仪馆馆长吴萍称12月5日受访时称，已责成宁乡市殡仪馆撤回该通知。

对于网友质疑的“垄断经营天价骨灰盒”问题，吴萍介绍，自媒体文章中提到的骨灰盒采购价和利润空间问题基本属实。价格是殡仪馆参照市场行为自主定价后报给宁乡市发改委备案后的市场行为，并没有强迫丧属购买高价骨灰盒，也可以选择售价200余元的盒子。

吴萍介绍，去年宁乡殡仪馆总共火化了1.1万多具遗体，骨灰盒营业额达到500多万，这些收入都交给了宁乡市财政。

宁乡市经济开发区党工委书记、市委书记周辉表示，将“马上彻查殡仪馆是否存在利益输送。”骨灰盒不应该搞招标，更不应该搞垄断行为，市场的事情应该交给市场。

周辉说，“欢迎媒体继续监督”，已经责成民政局马上取消，马上整改，并要求纪委部门彻查是否存在利益输送，是否存在违规违纪行为，不能就此放过。