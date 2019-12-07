上海财大一副教授被指性骚扰 校方已展开调查

上海财大一副教授被一名女学生指性骚扰，校方回应称已展开调查。

据《新京报》报道，上海财经大学会计学院的一名硕士生在社交平台举报该院副教授钱逢胜涉嫌性骚扰，并称已向校方举报。昨晚，上海财经大学官方微博发布声明，称已成立调查组，展开调查工作。

昨天下午，自媒体微信公众号“莫愁江湖”发布了一封举报信。举报人称11月16日晚，上海财经大学会计学院副教授“钱F胜”在课后将其锁在车内进行疑似性骚扰，整个过程发生在上海财经大学中山北一路校区校园内。

举报人自称在2019年6月被上海财经大学会计学院录取为会计硕士，“钱F胜”是其《财务会计前置课程》的授课教师，第一节课后“钱F胜”曾主动询问她“你成家了吗？”“早点找，不要把自己做空（理解为“耽误”掉了）。”并主动添加了受害人的微信。

此后，“钱F胜”与受害人一直保持微信交流，“钱F胜”曾主动发送“宝宝”“喜欢你”“想看到你呢”“张开怀抱欢迎你”等话语。

举报人在信中称， 11月16日晚9点半下课后，她想向“钱F胜”请教几道题目。“但保洁阿姨走进教室催着要熄灯关门。钱教授说：‘那就出去边走边问吧。’ 等我们走出教学楼，他又说：‘时间太晚了，我把车开过来，在车上继续说吧，顺便把你送到校门口。’”

9点40分左右，“钱F胜”将车停到校内一条无人经过的小路上，并熄灭了车灯。“他突然上半身探过来，紧紧地抱住了我，把头埋进我的头发里，开始舔我的耳朵，然后亲我的嘴。”此后，“钱F胜”曾将手指伸进举报人的下体。

举报人在信中称，钱F胜上述行为结束后她才有机会录音取证。在举报信中附上的录音里，被指为“钱F胜”的男声对被指为举报人的女声说：“你把我当家里人吧，好不好？当家里人，就是哥哥。把我当恋人吧。”

举报人还在信中提及，钱F胜是财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员。根据《第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员名单》信息，一位名为钱逢胜的委员在上海财经大学会计学院担任副教授，与爆料信息疑似。

公开资料显示，钱逢胜出生于1964年，1986年毕业于上海财经大学会计学专业。历任上海财经大学MPAcc中心主任、上海财经大学浙江学院会计系主任。同时，他是财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会咨询委员，兼任上海汉钟精机股份有限公司等公司独立董事。

上海财经大学一名在读硕士生透露，钱逢胜一年前曾担任其《中级财务会计》课程的授课教师。她告诉记者：“由于钱逢胜期末考试出题很难且“挂人很多”， 大家都很怕被挂，所以我们学校有个传统是考前请他吃饭。”

