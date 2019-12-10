陕西省委原常委、秘书长钱引安获刑14年

中国陕西省委原常委、秘书长钱引安受贿案宣判，钱引安获刑14年，被罚人民币500万元（96.59万新币）。

据中国央视新闻客户端报道，中国广东省广州市中级人民法院12月10日公开宣判钱引安受贿案。对钱引安以受贿罪判处有期徒刑14年，并处罚金人民币500万元，对钱引安受贿所得赃款及其孳息予以追缴，上缴国库。钱引安当庭表示服从判决，不上诉。

法院审理查明：钱引安2001年至2017年，利用担任陕西省长安县人民政府县长、陕西省西安市长安区人民政府区长、中共长安区委书记、中共西安市雁塔区委书记、西安市人民政府副市长、陕西省宝鸡市人民政府市长、中共宝鸡市委书记等职务上的便利，或者利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位和个人在项目承揽、工程推进、职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受相关单位和个人给予的财物，折合人民币共计6313万余元。

广州市中级人民法院认为，被告人钱引安的行为构成受贿罪，数额特别巨大，应依法惩处。鉴于钱引安到案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，积极退缴全部赃款及其孳息，对查办其他重大案件起关键作用，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。