中国订购4月来最大一笔美国大豆达58.5万吨

美国农业部昨天表示，中国买家订购了58.5万吨美国大豆，为八个多月来最大的一笔。目前市场正观望美国是否会对价值近1600亿美元（2170亿新元）的中国消费品征收新一轮关税。

根据路透社报道，这是美国农业部自11月14日以来首次宣布向中国出售大豆，目前市场正在观望华盛顿是否会在12月15日对价值近1600亿美元的中国消费品征收新一轮关税。

这也是自4月1日以来最大的一笔美国对华大豆销售。当日，作为全球最大的大豆购买国，中国会采购82.8万吨美国大豆。

一名知情人士表示，包括美国贸易代表莱特希泽、白宫国家经济委员会主任库德洛、国家贸易委员会主任纳瓦罗和财政部长姆钦在内的白宫高级经济贸易顾问，预计将在未来几天就关税决定与特朗普总统会面。目前还不清楚将做出什么决定。

美国出口商注意到，本周稍早中国掀起了一阵购买狂潮，此前北京向进口商发放了至少100万吨的新关税豁免配额。

根据美国农业部的数据，自9月1日开始的销售年度以来，中国的大豆购买量达到了1019万吨。最新一批中国购买的美国大豆相当于九艘船货。

一年前，中国买家整个市场年度订购的美国供应仅为201.6万吨。但两年前，即在贸易战爆发前，截至12月中旬，中国总共购买了2152.9万吨(非215.29万吨)大豆。