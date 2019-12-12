中国发改委：落实带薪休假制度 推动错峰出行

中国国家发改委今天发出关于促进旅游消费的文件，强调要优化节假日出行环境，增加旅游产品供给，并加大力度落实职工带薪休假制度，推动错峰出行。

根据澎湃新闻报道，中国国家发改委网站今天发布《关于改善节假日旅游出行 环境促进旅游消费的实施意见》（以下简称《意见》），要求加大投入力度，着力增加旅游产品供给，加大力度落实职工带薪休假制度，推动错峰出行。

《意见》指出，为进一步缓解节假日集中出行导致的交通拥堵问题，优化节假日旅游出行环境，促进旅游消费，持续推动中国旅游高质量发展，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要，现提出以下实施意见。

首先，完善交通基础设施，优化节假日出行环境，包括提升高等级公路网通行效率、提升高速公路配套服务功能、完善高速公路与景区连接路建设以及健全公共交通配套服务。

其次，加大投入力度，着力增加旅游产品供给。包括加强旅游产品和旅游景区规划布局、丰富节假日旅游产品供给、优化热门景区配套设施建设。

《意见》还提出要加大力度落实职工带薪休假制度，完善带薪休假相关制度建设，推动错峰出行，

另外，也提出要提升旅游景区管理水平，优化民众出游体验。例如，实施景区流量控制和门票预约制度、发展“智慧景区”、提升智慧产品开发水平，鼓励运用虚拟现实（VR）、4D、5D等人工智能技术等。

最后，强调加强部门沟通协作，健全节假日旅游出行监测和拥堵防范化解工作机制并加强出行预警，强化应急管理。