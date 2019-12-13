香港监警会：国际专家组工作告一段落早前已达成共识

香港监警会国家专家组昨天集体退出，监警会指专家组工作告一段落已于本月初就达成共识，对方忽然高调声明令人愕然。

根据《星岛日报》报道，香港监警会早前委聘五名国际专家协助审视反修例风波冲突事件，该小组昨天突然发声明宣布退出，内容更道出监警会调查能力存在重大缺陷，无法满足港人期望。

据了解，监警会与五名专家原来曾于本月初开会联络，双方同意专家组的角色在现阶段暂时告一段落。监警会一方认为，由于未有下一阶段的时间表，不希望长时间以未有工作的小组捆绑专家，因此大家在沟通后达成共识。

换句话说，此次小组单方面发声明公布退出，其实不存在翘起政府的情况。据知，监警会希望低调“分手”，认为将来大家仍会有合作机会，岂料专家组突高调发声明公告天下，令会方感到愕然。

监警会副主席谢伟铨接受查询时，也重申主席梁定邦一直与专家们紧密联系，当中除专家来港工作及电邮联络，梁定邦也曾到英国与专家见面商讨工作。他直言，监警会原觉得不需要高调处理小组暂时退出的事情，现在他认为倘若监警会早一点公布事件，公众观感或有不同，而他仍希望与专家保持良好关系，对于监警会如何看待专家组做法也不愿多说。

对于有关注政府聘请这批国际专家的成本，谢伟铨坦言“应该都不便宜”，但强调是一个合理价钱，当中若专家来港将以日薪计算，如他们在香港外工作，便以工作时间计算薪酬。至于监警会下一步工作，他认为目前监警会的同事仍在努力工作，现阶段评论任何事都不适合。

监警会前委员郑承隆形容，这次情况好像“上市公司发表业绩前，核数师集体退出”。他指，专家组退出工作虽然可惜，但做法高尚，小组成员清晰表达监警会的权限和结构存在问题，而非胡乱加持最终提交的报告，尊重有关决定。他又对专家组退出不感突然，因早前已有小组成员发文反映权力不足。

经民联立法会议员梁美芬批评专家“又要给意见，又要退出”，质疑他们在这个时间退出，对香港并非好事。她并同意政府成立独立检讨委员会，长远和全面检视社会事件的远因和近因，认为检讨近因一定会包含调查性质。