美国农业部：上周对华猪肉出口升至10个月来最高

据美国农业部昨天公布的数据，美国上周对中国的猪肉出口升至10个多月来最高。

根据路透社报道，美国农业部周四公布的数据显示，美国上周对中国的猪肉出口升至至少10个月来最高水平，因非洲猪瘟抑制了中国的猪肉生产，并导致国内猪肉价格飙升。

在过去一年半的时间里，这种致命的生猪疾病已经导致中国约一半的生猪死亡。

美国农业部数据显示，截至12月12日当周，猪肉出口总量为15282吨，为至少2月或更早以来的最高。截至2月14日当周公布的数据显示，美国出口了17215吨猪肉，但当周的报告中包括了几周之前因政府停摆而未公布的数据。

美国可能会继续从中国的猪肉需求中获得很大份额，此前美国官员称美中上周达成的贸易协议包括北京承诺每年进口400亿美元（542亿新元）-500亿美元的美国农产品。大宗商品市场分析师和交易员表示，肉类进口可能有助于中国政府实现这一大规模的采购目标。

美国农业部表示，中国进口商上周净购买5940吨美国猪肉，将在今年年底前发货，但净取消先前购买的4238吨2020年发货的猪肉。

美国农业部数据显示，在始于9月1日的2019/20市场年度，上周对中国的大豆出口总量为689575吨，为三周高点。

该机构周四还通过其每日报告系统确认向中国出售12.6万吨大豆，证实了此前一天路透有关大豆销售的报导。