中国证监会原主席肖钢：智能金融已成金融业的核心竞争力

中国金融四十人论坛（CF40）资深研究员、证监会原主席肖钢表示，智能金融是指人工智能技术与金融业深度融合的新业态，人工智能技术为未来金融业发展提供无限可能。

据中国证券网报道，《2019中国智能金融发展报告》12月22日在第三届金家岭财富管理论坛上发布。

肖钢介绍报告时介绍，智能金融是用机器替代和超越人类部分经营管理经验与能力的金融模式变革，是金融科技发展的高级形态，是在数字化基础上的升级与转型，代表着未来发展趋势，已成为金融业的核心竞争力。

肖钢说，之所以把智能金融从金融科技中单列出来编制专门的发展报告，主要是基于以下考虑：一方面，发展人工智能技术已成为中国的一项重要战略，当前各国在新一代人工智能技术已展开激烈竞争。另一方面，人工智能技术为未来金融业发展提供无限可能，是对现有金融科技应用的进化与升级，对金融业发展将会产生颠覆性变革。

该报告认为，“相比互联网金融、金融科技，智能金融更具革命性的优势在于对金融生产效率的根本颠覆。”智能金融替代甚至超越人类行为和智力，更精准高效地满足各类金融需求，推动中国金融行业变革与跨越式发展。

这份报告就中国发展智能金融提出了三方面共11条建议。其中，在智能金融监管方面，该报告建议：第一，加强法律法规建设。出台智能金融隐私保护、数据安全、责任主体认定、投资者保护以及道德伦理方面的规范性文件，条件成熟时逐步上升至法律法规；第二，创新监管模式。在监管机构内部可设立专门的部门，建立智能金融监管长效机制。运用监管沙盒等机制有效管理金融创新风险；第三，大力发展监管科技。构建智能金融事前、事中、事后全链条监管模式，开展智能金融风险评级；第四，加强消费者保护。强化金融机构“卖者有责”义务，强化经营者的举证责任。构建知情权、更正权、使用权等个人信息权体系，规范智能金融经营者获取数据的途径和方式等。