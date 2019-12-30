中国十大反腐热词发布 政治监督等词入选

政治监督、基层减负年、依规依纪依法、主动投案等当选了2019年度反腐热词。

据“中央纪委国家监委网站”微信公众号30日发布的消息，中共中央纪委中国国家监委网站和《咬文嚼字》编辑部，联合发布年度十大反腐热词。

第一个热词是政治监督。中共中央总书记习近平2019年1月在十九届中央纪委三次全会上强调：“坚持党中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里”。三次全会报告要求“切实加强政治监督”。

第二个热词是国家监察。十九届中央纪委三次全会1月要求，“持续深化国家监察体制改革”。文章写道，一年来，纪委监委把增强对公权力和公职人员的监督全覆盖，推进监察职能向国有企业、金融企业、高校延伸，推进监察职能向基层延伸，中共和国家监督逐步延伸到每个领域。

第三个热词是一体推进“三不”。习近平1月在十九届中央纪委三次全会上提出一体推进不敢腐、不能腐、不想腐（三不）的要求。文章中写道，“三不”是适用于全面从严治党的科学思路和有效方法。

第四个热词是基层减负年。中共中央办公厅3月印发《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》，明确提出将2019年作为“基层减负年”，整治形式主义、官僚主义，对督查检查考核过多等问题开展整治。

第五个热词是依规依纪依法。文中强调，必须以党章党规党纪和宪法法律法规为尺子，确保廉政建设和反腐在正确轨道上前进。《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《监察机关监督执法工作规定》今年1月和7月施行，为纪检监察机关正确行权力提供遵循。

第六个热词是整治漠视侵害群众利益问题。按照中共“不忘初心、牢记使命”的主题教育，中央纪委国家监委会同15个中央国家机关，对漠视侵害群众利益问题进行整治，涉及扶贫、教育、医疗等14项问题。

第七个热词是整治利用名贵特产谋利。文章中写道，有的名贵土特产被异化为利益输送的媒介。十九届中央纪委三次全会1月要求对此进行整治，例如贵州查处利用茅台酒谋私问题，新疆整治利用和田玉谋利问题，青海彻查利用冬虫夏草昆仑玉谋私利问题等。

第八个热词是主动投案。主动投案是2019年反腐败工作的一个特点。例如，云南省委原书记秦光荣5月投案，成为第一个主动投案的原省部级“一把手”。文章写道，在“三不”一体推进的叠加效应下，越来越多的违纪违法党员干部放下思想包袱，选择相信组织、依靠组织。

第九个热词是金融领域反腐。习近平在十九届中央纪委三次全会上强调，要加大金融领域反腐力度。一年来，中国工商银行上海市分行原党委书记、行长顾国明，吉林省投资集团党委副书记、总经理潘中玉等多人落马。

第10个热词是追逃防逃追赃。中国1月至11月，共追回外逃人员1841名，“百名红通人员”已有60人归案，追赃金额40.91亿元人民币（7.9亿新币）。