中国商务部：上周猪肉每公斤43.87元，上涨0.3%

中国商务部指出，上周中国猪肉批发价格上涨0.3%，达到每公斤43.87元人民币。 据商务部网站消息，在2019年12月23日至29日那一周，中国全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.2%，涨幅比前一周收窄0.5个百分点，生产资料市场价格比前一周下降0.2%。 消息指出，中国食用农产品市场上粮食价格小幅波动，其中大米批发价格比前一周下降0.2%，面粉批发价格上涨0.3%。肉类价格略有波动，其中猪肉、牛肉批发价格分别为每公斤43.87元和67.75元，分别上涨0.3%和0.1%，羊肉批发价格为每公斤63.16元，下降0.2%。 食用油价格略有上涨，其中豆油、花生油批发价格分别上涨0.3%和0.1%，菜籽油批发价格与前一周持平。 禽产品价格有所回落，其中白条鸡、鸡蛋批发价格分别为每公斤18.14元和9.95元，分别下降2.5%和1.4%。水产品价格小幅波动，其中草鱼批发价格上涨1.3%，大带鱼、大黄鱼价格均下降1%。30种蔬菜平均批发价格为每公斤4.99元，上涨0.6%，其中生菜、胡萝卜、西葫芦价格分别上涨5.4%、4.3%和4.3%。6种水果平均批发价格为每公斤6.62元，上涨0.9%，其中西瓜、香蕉、苹果价格分别上涨2.1%、1.9%和1%。