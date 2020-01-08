中国农业部：非洲猪瘟防控严峻 疫情将呈点状发生

中国农业农村部8日召开2019年12月份生猪生产形势新闻发布会，农业农村部副部长于康震回应非洲猪瘟防控形势时表示当前依然“复杂严峻”，预计疫情将来还会呈点状发生。

综合第一财经、新浪新闻报道，于康震介绍目前中国共报告发生了162起非洲猪瘟疫情，共扑杀120万头染疫生猪。全国还有云南省1起疫情尚没有解除封锁。其余的30个省区市的疫情都已经全部解除封锁。

他表示，2019年全年中国共报告发生了63起非洲猪瘟疫情，共扑杀生猪39万头，除4月份之外，其他11个月的疫情发生数都保持在个位数。与此同时，全球非洲猪瘟疫情形势十分严峻，共有27个国家发生了14600多起非洲猪瘟疫情。

于康震指出，非洲猪瘟病毒在中国已经形成了较大的污染面，因为在所有省区市都发生了，污染面非常大。他预计，疫情将来还会在中国呈点状发生，所以防控形势依然严峻复杂。尤其需要特别注意的，冬春季节本来就是动物疫病的高发季节，非洲猪瘟也是如此。

于康震也表示，还要考虑到疫情发生的风险将随着生猪存栏的快速增加而增大。加上春节前生猪和猪肉产品调运增多，所以疫情发生和传播的风险会大大增高。特别是在北方地区，现在气温都在冰点以下，很多消毒措施很难到位，如果落实不到位，疫情发生的可能性就更高。现在看来疫病防控将可能成为制约生猪生产恢复发展的最大风险因素。