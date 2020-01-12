中国外交部副部长：对话协商是解决中美问题正确选择

中国外交部副部长乐玉成11日在第二届“战略与安全国际论坛”上致辞，并与中外学者围绕“变局下的挑战与选择”进行现场互动。

据中国外交部官网消息，乐玉成回顾过去一年的中美关系时呼吁，中美关系在新的一年里要有新气象。

乐玉成表示，中美关系在2019年至少有四点启示，指贸易战“解决不了问题，完全适得其反”；脱钩、新冷战等概念违背时代潮流；向中国转嫁危机是“缘木求鱼”；以及中美应该在平等和相互尊重基础上对话协商。

乐玉成首先表示，贸易战对中美两国和世界经济造成严重冲击。2019年世界经济增幅只有3%，是2008年以来增速最低的一年。贸易战打乱了市场预期，打击了人们信心，打伤了世界经济，应该停止。

其次，他不点名指美国“脱钩”、“新冷战”违背时代潮流，不得人心。他说：“我们已经生活在一个日益相互依存和利益交融的世界，大家你中有我，我中有你，脱钩、新冷战将使各国多年的合作成果前功尽弃，世界将再次走向分裂、隔绝和对抗，后果不堪设想。”

第三，向中国转嫁危机、搞“内病外治”无异于缘木求鱼。中国的快速发展根本上是靠中国人民努力和奋斗实现的，中国没有占别人的便宜，也没有做对不起人的事。把自身的问题归咎于中国，把中国当作替罪羊既损人也不利己，不公平也不合理。

乐玉成最后指出，中美达成第一阶段经贸协议是新年的一个好兆头，有利于两国、有利于世界，说明中美有足够的智慧和能力处理分歧，合作共赢。我们希望中美关系新年有新气象、新思路、新发展，双方共同落实好两国元首达成的重要共识，努力将中美关系纳入协调、合作、稳定的发展轨道。