为韩星EXO成员应援生日 中国粉丝向其服役部队送礼惹争议

韩国偶像团队中国粉丝网站为偶像庆生，模仿韩国传统为其服役部队送上冬季必需品，引起网友质疑。主办活动的粉丝站为对此做出回应，但已清空博文，更改账号。

根据观察者网报道，最近一个中国粉丝站，在为韩国偶像团队EXO成员都暻秀的生日庆祝活动中，却惹来不少争议。

该粉丝站的博文文案前天称，在韩国等待男友服兵役的女生被称为“胶鞋”，而女生会在特别的日子为军中的男友准备“胶鞋箱”。

目前都暻秀正在韩国首都机械化步兵师团“猛虎师”料理兵服役，将于2021年1月25日退伍，因此粉丝站便以此为由发起了一个名为“胶鞋箱”的生日应援活动。

粉丝站还表示，在活动开始前他们已经和韩国军队取得了联系，并且从各个渠道了解了向军队递送物品的规章制度，将会为都暻秀和其所在部队的50名战友准备冬季必需用品，以表敬意。

从发布的礼物清单来看，粉丝站为都暻秀准备了问候卡、护腰、护膝、护踝、护腕、创可贴、人工泪液滴眼液、皮肤创伤软膏、润唇膏、护手霜、营养补品等，包装箱上画了各种花纹表示对他的祝福。

50份给都暻秀战友准备的礼物比较简单，但包装盒上仍写满了祝福语，还有不少如“向猛虎战友致敬”、“祖国召唤、猛虎出发”的口号。

这一应援活动受到了都暻秀大批粉丝的支持，不少粉丝和粉丝站都加入其中，转发博文称赞活动贴心温暖。

然而很快，有圈外网友发现了这个活动，缓缓地打出了一个问号：中国粉丝为韩国艺人庆祝生日，为什么要给韩国军队送礼？

事情传开后，越来越多的网友质疑这种应援活动的举办是否合规合法，甚至还有人直接报警举报，指责他们的行为无异于“汉奸”，追星追到没有底线，要求主办方道歉。

就连一些都暻秀的中国粉丝都认为这样的应援活动不恰当。

不过也有人反驳，认为如果的确是合规合法的情况下，粉丝愿意花钱“爱屋及乌”给偶像的战友一起准备礼物，也不是什么大事。

截至发稿前，主办活动的粉丝站并未对争议做出回应，就连账号内博文也都全部清空，账号更名。

而活动参与者之一的粉丝站@Nacho_都暻秀资源博昨天中午发表声明称，已经紧急联系主办方，得知其为几名粉丝自发组织的应援，且参与者为来自世界各地的粉丝，不代表绝大部分中国粉丝的决定和意愿。

并且他们强调，粉丝的立场首先是一名中国人，因此不支持也不赞同此项应援，为此前不谨慎的行为致歉。

根据资料显示，像这样的对韩星的军队应援活动由来已久，而且不在少数。与都暻秀属同一韩国娱乐公司SM公司的偶像团体，此前也有中国粉丝站发起过“军队应援活动”。

不过由于今天“都暻秀事件”的爆发，有部分其他涉事韩团的中国粉丝团特地发文澄清自己从未进行过相应应援活动。

其中还有人解释道，部队应援早期是从韩国粉丝传来的，但中国粉丝照葫芦画瓢跟着做同样的活动，的确不太合适。

