中石油中石化同步调整一把手

天津市委常委、滨海新区区委书记张玉卓，已调任中石化董事长，中石化原董事长戴厚良任中石油董事长。

根据长安街知事微信公众号消息，天津市委常委、滨海新区区委书记张玉卓，已调任中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记。同样在昨天下午，中石油召开中层以上管理人员大会，宣布戴厚良任董事长、党组书记，免去其中石化董事长、党组书记职务。

张玉卓是第十九届中央候补委员、中国工程院院士。现年58岁的他有30余年煤炭行业的研究和从业经历，是我国煤炭科学领域的优秀科学家。



公开资料显示，张玉卓1962年1月出生，山东寿光人。本硕博均与煤炭领域相关，并曾赴英国南安普顿大学和美国南伊利诺依大学从事研究工作。

1999年，张玉卓获任煤炭科学研究总院院长，时年仅37岁。

3年后，张玉卓进入全球最大煤炭供应商神华集团，先后任副总经理、总经理，到2014年升任董事长、党组书记。

2017年3月，张玉卓调任天津市委常委、滨海新区区委书记。直至此次重回能源行业。

据官网介绍，目前中石化是中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第三大化工公司，加油站总数位居世界第二。在2018年《财富》世界500强企业中排名第三位。

与张玉卓相同的是，前任董事长、党组书记戴厚良也是中央候补委员，中国工程院院士，2018年7月任中石化董事长。

今天下午，戴厚良的去向获得“官宣”。中石油召开中层以上管理人员大会，宣布他出任董事长、党组书记，免去他的中石化董事长、党组书记职务

