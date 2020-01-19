民间组织发表612港警武力使用报告 拟提交给联合国

香港民间组织“民权观察”就去年6月12日警察在金钟一带处理反修订《逃犯条例》抗争的武力使用发表报告，列出16个被视为警察不适当使用武力的事项，并计划将报告提交给联合国等国际组织。

据香港《明报》今天（19日）报道，报告以较长篇幅描述警方被指不当使用催泪弹的情况。报告综合多名受访者、直播片段等资料说，警方当天从龙和道、立法会大楼两个方向，向民阵在中信大厦外的集会地点放催泪弹，数百人在中信门外被催泪烟“夹击”数分钟。报告引述示威者称“我以为我会死”，也有参与集会者因目睹警方近距离向人群发出三至四轮催泪弹，事后连续三至四晚发噩梦。

民权观察成员王浩贤说，根据联合国、英国等标准，只能在有明确出口的地方使用催泪弹，警方当天做法明显不符有关标准。报告也列出警方被指不当使用武力的其他情况，包括多名示威者在地上被警员用警棍持续殴打、以长盾牌重复压打身体，也有示威者疑被橡胶子弹打伤右眼而失去部分视力。

报告提出为612事件成立独立调查委员会、公开警方使用武力守则等12项建议。王浩贤称，联合国人权事务委员今年6月将开始审议香港履行《公民权利和政治权利国际公约》的程序，而民权观察计划将报告提交联合国及其他国际组织，作为审视香港人权状况的参考。

另一方面，香港警方发言人说，对于过去多个月来社会出现恶意抹黑警队的失实指控，警方深表遗憾。

发言人指出，去年6月12日早上已有霸占马路、扰乱社会秩序等情况，至下午3时左右情况进一步恶化，经多次劝喻及警告无效后，警方采用最低武力驱散人群。发言人也说，警方使用武力有严格指引。