中国贸易谈判小组成员：尚无中美第二阶段谈判的时间表

一位直接参与中美经贸谈判的官员表示，美国和中国尚未为下一阶段的贸易磋商制定时间表。

据彭博社报道，中国国家发改委副主任、中国贸易谈判小组成员宁吉喆当地时间周二（新加坡时间22日）在达沃斯世界经济论坛间隙表示，目前的重点是实施第一阶段协议。他还担任国家统计局局长。

美国总统特朗普此前表示，第一阶段协议一生效就将开始第二阶段商谈。他还表示，他将前往北京开始谈判，不过尚未宣布日期。

“如果我们能够搞成第二阶段，我会同意取消那些关税，”特朗普上周在签字仪式上表示。“换言之，我们带着关税谈判。”

中国在特朗普本月与中国最高谈判代表签署的这份协议中承诺，将采取更多措施来打击本国企业和国有实体窃取美国技术及商业机密的行为，同时概述了为消除与美国之间贸易失衡而耗资2,000亿美元的采购。协议还在操纵汇率获取优势方面对北京加以约束，并包括了执行机制以确保承诺兑现。

当美中协议照进现实：有哪些新的变化 还有哪些仍不明确

对于中国增加美国采购至前述水平可行性的疑问立即出现，尤其是在涉及分流从其他国家进口的情况下。宁吉喆称，欧洲国家不必担心，因为中美协议不会影响中国与第三国的贸易关系，中国从其他国家进口的空间仍然很大。

中国国务院副总理韩正也借在达沃斯讲话的机会试图消除全球领导人的顾虑，称中美贸易协议不会损害其他地区对中国的出口。韩正表示，中国增加美国产品进口的承诺符合其在世界贸易组织的义务，不会挤占对其他国家的商品进口。他还承诺将对外国投资者降低壁垒。