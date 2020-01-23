确诊的中国国家专家组成员王广发：高度怀疑病毒通过结膜进入全身

中国国家医疗专家组成员王广发确诊感染武汉肺炎，他22日晚发博文表示，病情已好转。高度怀疑病毒先进入结膜，而后再到全身。如果这个推测成立，则他的防护盲点就在没有戴防护镜。

据香港01报道，北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发在微博的博文中表示，经过一天的治疗后终于退烧，同时对这次疫情有所思考，希望解答一些外界的质疑。

对于疫情是否真的可防可控，他认为“答案是肯定的，最终疫情会受控制，但不同的疫情阶段达到疫情控制的措施是不一样的。今天的疫情控制，在武汉当地和其他地区是不一样的。”

王广发指出，在疫情初期，针对华南海鲜市场的处理措施是迅速且有效的，而且很快初步认定了病原，这比起2003年的SARS疫情无疑是巨大进步。他强调，虽然意识到疫情出现明显恶化，但仍然是可防可控，“只不过社会为此要付出更多代价，包括亲情、人情、健康和经济，关键是我们要因地施策。”

至于自身是如何受感染，王广发说，“我现在突然意识到，我们没有配备防护眼镜。”

他说，一个重要的线索是，他回京后出现最早的症状是左下眼睑的结膜炎，很轻。两至三个小时后出现了卡他症状和发热。

王广发说，“基于我看到的病例，还没有以结膜炎为首发表现的。当时我还以此为依据，把自己排除在新冠状病毒肺炎之外，而更多地考虑是流感。但经抗流感治疗无效，发热时断时续，最后做了新冠状病毒核酸检测，呈现阳性。说明我的结膜炎很可能也是新冠状病毒引起，而且是局部结膜首发。因此高度怀疑是病毒先进入结膜，而后再到全身。如果这个推测成立，则我的防护盲点就在没有戴防护镜。”