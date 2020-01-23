中国驻美大使：落实首阶段中美协议是当务之急

中国驻美大使崔天凯日前在华盛顿表示，中美双方认真落实第一阶段经贸协议是“当务之急”。

据中新社报道，崔天凯当地时间21日在华盛顿接受中美聚焦网采访，就中美签署第一阶段经贸协议、中美关系等议题回答提问。

崔天凯说，中美刚刚签署第一阶段经贸协议，这是一个很好的范例，说明两国尽管存在分歧，但在贸易及其他重大问题上确实存在达成共识的需要和共同利益。

他表示，贸易谈判有时相当艰难，但双方都致力于克服困难，推进协调和磋商，达成实质性结果。“他们做到了。所以我认为，相当程度的共识是存在的。”

崔天凯介绍说，这份协议共有九个章节，涉及相当多的具体问题包括技术问题，日常处理这些问题的两国政府主管部门能更好、更权威地向民众作出说明和解释。他同时指，这份协议体现出一个重要基本原则，就是双方在平等和相互尊重基础上通过对话协商解决问题。

对于“下一步如何走”的问题，崔天凯表示，双方首先要做的，是认真落实第一阶段协议，“并向世界展示我们会信守承诺、将协议内容付诸实施。这是当务之急。”

崔天凯表示，当前，国际社会面临的全球性挑战层出不穷，没有哪个国家能凭一己之力解决所有问题。中美签署第一阶段经贸协议，将提振国际社会对全球经济发展前景的信心，也将提振人们对主要大国能够就全球事务开展合作的信心。