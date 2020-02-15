中国五家金融市场基础设施机构调降收费助抗疫

中国人民银行周五（14日）晚间表示，为进一步支持抗击新冠肺炎疫情，上海清算所、中国外汇交易中心等等五家金融市场基础设施机构调降服务收费标准。

据路透社报道，五家调降服务收费标准的金融市场基础设施机构分别是，上海清算所、中央结算公司（中债登）、中国外汇交易中心、上海黄金交易所、上海票据交易所。减免项目超过25项，预计全年将为受疫情影响的相关市场主体节省运营成本超过7,600万元人民币（1513.83万新币）。

刊登在中国央行微信公众号的新闻稿指出，中国外汇交易中心免除了2020年度湖北地区本币、外币市场成员交易手续费等相关费用，并支持银行业金融机构在2020年度同业存单发行计划内，专门安排部分额度用于发行防疫专项存单，所有防疫专项存单发行服务费也均予减免。据测算费用减免总额将超过1,600万元。

今年1月，为落实国家减税降费精神，上海清算所全面调降债券业务费用，降低所有债券发行登记费、付息兑付服务费率30%至40%。

冠病疫情发生后，上海清算所进一步调降了收费标准，包括全额免除湖北地区机构发行登记费、付息兑付服务费、清算会员年费，以及外汇、利率及信用衍生品等产品的清算费用，预计2020年减免额约2,200万元，惠及湖北省150多家市场机构，如企业发行人、清算会员等。

中央结算公司前期已对所有债券发行人降低发行登记服务费20%；对涉及以民营企业为主体的小微企业、扶贫专项以及一年以下短期券种，发行登记服务费全额免除，并在20%降费基础上对地方政府债券、政策性银行债券实行分档累退。

疫情发生以来，为进一步支持湖北省重疫区防控疫情工作，中央结算公司全额免收2020年度湖北省政府和湖北省所有企业发行债券的发行登记服务费，预计减免金额约2,250万元。

此外，上海票据交易所全额减免湖北地区法人机构2020年度票据有偿服务费用，预计减免额达500万元；上海黄金交易所减免湖北地区六家会员和湖北银行2020年度相关费用，预计降低运营成本1,100万元。