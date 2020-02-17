1月中国70城房价指数同比涨幅降至一年半最小

路透社根据中国国家统计局今天公布数据测算，1月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升6.3%，低于上月升幅6.6%且为18个月最低，房价同比连涨52个月；环比涨0.2%，低于上月的0.3%且为23个月最小涨幅，连涨57个月。

据路透社测算，1月新房价格指数共有47个城市环比上涨（上月为50个），8个持平（上月四个），15个下跌（上月16个）。

中国国家统计局城市司首席统计师孔鹏称，环比来看，一线城市商品住宅销售价格涨幅略有扩大，二三线城市涨幅稳中有落；同比来看，一线城市小幅上涨，二三线城市涨幅连续回落。

统计局数据显示，一线城市北京、上海、深圳和广州新房价格指数环比分别为持平、上涨0.5%、上涨0.5%和上升0.3%。

自2018年1月起，中国国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标，只编发新建商品住宅销售价格指数，不再编发新建住宅销售价格指数。

中国指数研究院月初公布的百城房价指数环比上涨0.27%，涨幅较上月回落0.15个百分点，同比上涨3.39%，涨幅较上月扩大0.05个百分点，环比上涨和下跌的城市分别为62个（上月69个）和34个（上月25个），四个持平（上月6个）。

中指院表示，当前楼市已处在稳步调整通道，短期在2019冠状病毒疫情影响下，经济下行压力增大，叠加售楼处关闭、中介机构暂停营业等，房地产市场交易规模短期将出现回落，规模下行将更多地集中在今年上半年，特别是一季度，二季度会逐渐恢复。

不同地区中，疫情较为严重的省市和三四线城市，短期房地产市场调整压力较大。而一二线和城市群强三四线城市，市场需求旺盛，短期置业需求或会延缓入市。

