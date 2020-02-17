中国央行：小米美团未获抗疫贷款

针对路透社早前说中国有300家企业包括智能手机制造商小米、外卖企业美团点评向北京银行申请了疫情专项贷款574亿元（人民币，下同，约114亿新元），中国央行昨天回应称，北京市发改委、工信部门并没有将小米和美团列入名单。目前银行也没有对其发放优惠贷款。

路透社上周一（10日）引述中国银行业消息人士称，包括美团点评、小米、360、滴滴等互联网科技公司，向北京银行寻求千万到数亿元不等的抗疫专项贷款，消息引发舆论争议；消息人士还称，在北京提出贷款申请的企业或将获得快速审批和优惠利率。

据观察者网报道，中国央行昨天表示，已要求北京营业管理部会同北京银保监局向北京市发改委、工信等部门有关部门核实上述消息。据了解，北京市发改委、工信部门并没有将小米和美团其列入名单。目前银行也没有对其发放优惠贷款。

另一方面，小米昨天也在其官方微博表示，没有获得上述贷款，也没有完成相关的申请，更加没有确定的金额数字。美团也进行了否认，此前传言多处不实，公司并未获得银行贷款，也未完成相关申请。

中国央行说，如果小米、美团确实因为参与疫情防控而需要贷款，银行一定会给予贷款支持；如果符合五部门规定，也一定会给予利率优惠。“比如，有些汽车企业，最近也利用自身优势，加工医用防护服等疫情防控所需要的产品，如果因此需要贷款，也可以纳入名单予以支持。”

中国央行副行长潘功胜在2月7日的新闻发布会上说，为支持打赢疫情防控阻击战，央行设立了3000亿元专项再贷款，提供低成本再贷款资金，通过主要的全国性银行和湖北等重点省份的部分地方法人银行，向重点医用物品和生活物资的生产、运输和销售的重点企业提供优惠利率信贷支持。

据报道，相关消息一出，就有大量的企业进行了申请。中国人民银行金融市场司副司长彭立峰上周五说，已经有上千家企业申请了贷款。银行方面下一步的重点将是确保贷款不至于发放的太慢；也不能“泥沙俱下”，没有发放到有需要的企业。

