中国国家卫健委：冠病重症占比从38%降到18%

中国国家卫生健康委员会今天（17日）指出，通过早诊早治等措施，2019冠状病毒重症患者占比从初期的38%下降到18%。

据澎湃新闻报道，国务院今天应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会，国家卫生健康委员会医政医管局监察专员郭燕红在回答记者提问时说，近期通过早诊早治，通过收治以后对轻症病人的连续观察，可以看到重症占比从初期的38%已经下降到目前的18%。她指出，“四早”、“四集中”是提高治愈率、收治率，降低感染率、病死率非常有效的措施。

“这个疾病虽然是新发的传染病性疾病，但它可防可治。” 郭燕红说，截至最新的数据，治愈出院的患者已经大于一万，除湖北以外的全国情况，新诊断的病例数已经实现13天的连续下降。这些都是非常好的信号，说明防治工作取得了很好的效果。

郭燕红表示，通过对治愈出院病人的情况分析，在这些治愈出院病人的分析当中，形成了一些行之有效的诊疗策略和诊疗方法，在这些出院病人当中，大概90%左右是轻症，10%左右是重症和危重症。通过细分来看，从患者发病到他确诊的时间段来看，全国平均是4.95天，说明缩短诊断时间，及时诊疗，早诊早治也是提高治愈率非常有效的措施。

郭燕红还说，目前全国各地已经派出三万余名医务人员支持湖北武汉，他们主要来自于呼吸、感染、重症等专业，还有大批护理人员。针对武汉重症多的特点，投入的重症专业的医护力量是最强的，有1.1万重症专业医务人员负责重症的救治工作。这1.1万的重症医务人员已经接近全国重症医务人员资源的10%。