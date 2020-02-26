巴菲特将孙宇晨所赠加密货币捐赠慈善基金

在与波场币TRON创始人孙宇晨共进晚餐后，伯克希尔·哈撒韦公司的首席执行官巴菲特依旧觉得加密货币没有价值，并将孙宇晨所赠的加密货币捐赠慈善基金。

据新浪科技引述外媒报道，孙宇晨早前曾以460万美元（约643万新元）的价格获得与知名投资者巴菲特共进午餐的机会，以当面证明巴菲特对加密货币的观点是不正确的。虽然因身体原因未能和巴菲特共进午餐，但两人还是在上个月一起吃了晚餐。

为了说服巴菲特，孙宇晨甚至还召集了自己的盟友，包括莱特币创始人李启威和e投睿的亚西亚（Yoni Assia）。不过，巴菲特依旧对比特币保持看跌的态度。他说：“加密货币基本上没有价值，它们也不生产任何东西……至于价值，就是零。”

巴菲特在回应媒体询问持有比特币是什么体验时，巴菲特斩钉截铁地回答说，他并没有持有任何比特币。

作为回应，孙宇晨在社交媒体平台上分享了Block Explorer上的信息，证明巴菲特确实拥有比特币，不仅如此，他还拥有比特币和波场币两种加密货币。孙宇晨还写道：这就是“区块链之美”。

经求证，巴菲特证实，他确实收到了孙宇晨赠送的一部三星手机，里边有加密货币。据悉，巴菲特已将存有比特币和波场币的三星手机捐赠给了格莱德基金会（Glide Foundation）。