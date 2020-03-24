港机场检疫女医生昨确诊 或成香港首宗医护因公感染个案

香港昨日（23日）报告新增39例确诊个案，其中一例为香港卫生署港口卫生科医生，或成为当地首宗医护因公感染2019冠状病毒疾病的个案，当局暂时未知该宗个案的感染源头。

据《星岛日报》报道，受感染的医护是一名五十四岁的女医生，原本负责临场学生健康服务，于本月十六日被调往机场。其主要负责签发检疫令及回应市民询问，工作期间有佩戴外科口罩、面罩及手套。

据报道，该医生于前日起出现喉咙痛，目前在威尔斯亲王医院留医，情况稳定。香港卫生防护中心总监黄加庆指，已即时展开流行病学调查，由于确诊医生及家人均没有外游纪录，暂未知感染源头。防护中心已增加机场每日消毒次数，感染控制科昨日也到机场视察，了解是否需要提升防疫措施。

他补充，因香港在本月十九日起实施入境人士强制检疫措施，因此在本月十六至十八日入境人流较多，或因而增加传播风险。香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君又指，该名医生曾于机场吃饭及使用厕所，可能因此而感染。目前也有一名曾与确诊医生一同吃饭的女医生也出现病征，现已送院检查，测试结果还未出来。

香港中文大学医学院呼吸系统科讲座教授许树昌认为，防护中心为该医生提供的装备足够，若该医生是工作时受感染，相信是卸除装备时出现问题，“如果跟足指引应该足够，但（装备）不会戴好几个钟头，可能除装备时触碰到面罩，手部就被污染，未洗手就摸眼口鼻导致感染。”至于该确诊医生曾在机场跟另一名医生同事进餐，许树昌认为二人若向同一方向并非对坐的话，问题不大。

香港昨日新增的三十九宗病案中，有三十人有外游纪录，当中八人为留学生及三名外佣。两名国泰员工同样确诊，其中一人为三十岁的国泰航班经理男子，曾到西班牙及英国，由于曾与当地确诊个案有接触，相信感染源头可能与工作无关。国泰航空补充，该员工于三月九日起休假外游，回港后没有踏足国泰城，因此不会在国泰城内构成传染风险。而另一确诊者则为四十七岁的空姐，其于本月十二日至十六日曾到英国，回港后独自居住，没有与其他人接触及上班。

因应疫情严峻，港府昨推出新的防疫措施以减慢疫情恶化，黄加庆并没有正面回应政策成效，但形容香港现时是“遇上百年未必一遇的全球大流行疫症”，疫情到达“危急关头”，需要有严厉措施减少社交接触，停止非必要聚会，又特别提到德国已禁止超过两人的聚会。张竹君也说，部分个案之间有关连，但未找到最终源头，目前所见新型肺炎个案在密切接触者之间传染得较厉害，出现很多小型爆发，部分本地个案找不到源头。她说目前应继续使用围堵政策，若找不到源头的本地个案比例上升，则有机会要改变策略。

另外，咖啡连锁店星巴克昨表示，一名担任管理工作的职员于本月十四日参与一场愉景湾婚宴后确诊，其职务主要会到分店巡视，但不会直接接触顾客，但公司已即时关闭包括位于沙田置富第一城、沙田新城市广场第一期、沙田新城市中央广场、梅窝及香港国际机场离港层二号及十号闸口附近的分店，进行清洁及消毒。