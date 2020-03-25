调查：逾七成受访者忧街头暴力阻碍香港防疫工作

香港民主建港协进联盟近日调查香港市民对当地防疫情况的看法，其今天（25日）发布的调查结果显示，有近六成受访者满意特区政府防疫工作的表现，也有逾七成受访者忧虑街头暴力阻碍香港的防疫工作。

据香港中通社报道，香港民建联在3月中旬访问1369名18岁及以上香港市民，了解其防疫情况。调查涵盖市民家中的口罩存货、对口罩及其他防疫物资供应的看法、聚会习惯、对失业危机的看法、精神健康状况，及对特区政府防疫工作的评价。

调查结果显示，就特区政府防疫工作的表现，有56.4%受访者表示满意政府的表现。民建联指出，这相信与近日欧洲及其他海外地区的疫情出现大规模暴发有关。港民能通过比对香港与其他地区的防疫工作成效，从而了解香港防疫工作的优胜之处，因此满意度颇高。

值得一提的是，也有71.3%受访者认为，街头暴力示威会阻碍香港的防疫工作。民建联称，这反映市民认为香港应以防疫为首要任务，任何人均不应以政治诉求凌驾防疫工作。

此外，就家中的口罩存货，仅有38.2%受访者存货够用一个月或以上。而对于口罩的供应，86.1%受访者认为政府应设立机制，确保市民有足够的口罩及稳定口罩价格。另有近七成受访者担心疫情会令自己或家人失业，同时有逾七成受访者认为政府有需要成立失业援助计划。

针对五个人或以上的聚会，八成受访者表示很少去或暂时不会去。调查报告认为，大部份受访者已尽量减少出席人多的聚会，反映市民在减少社交接触上的防疫意识有所提高，但也发现有近两成受访者仍会出席聚会，为病毒传播提供有利途径，对社会整体防疫工作造成漏洞。

民建联认为，近期香港确诊个案数字大幅上升，除了与外游有关，当中不少个案也与大型社交聚会有关。为尽量减少社交传播风险，呼吁市民即时减少社交接触，特别是减少参加大型聚会或聚餐。