G20向全球注资逾7万亿元应对疫情

（早报讯）二十国集团（G20）宣布，向全球经济注入超过5万亿美元（约7.15万亿新元）资金，以应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情及其影响。

新华社报道，G20国领导人周四（26日）以视频会议方式举行冠病疫情特别峰会。与会领导人发表联合声明说，我们正采取迅速有力措施，支持经济，保护劳动者和企业，尤其是中小微企业；我们正向全球经济注入超过5万亿美元资金，作为有针对性的财政政策、经济措施和担保计划的一部分，以抵消大流行病对社会、经济和金融的影响。

G20承诺动用一切政策工具，以最大程度降低此次大流行病对全球经济和社会造成的损害，恢复全球增长，维持市场稳定并增强经济韧性。

G20将努力确保重要医疗用品、关键农产品和其他商品和服务的正常跨境流动，并努力解决全球供应链中断问题。

声明要求各国卫生部长在必要时举行会议，分享各自国家行之有效的经验，并在4月的部长会议前采取一系列紧急行动以共同抗击此次大流行病。

此次峰会由今年G20主席国沙特阿拉伯主办，G20成员、嘉宾国以及相关国际组织负责人与会。新加坡作为全球治理集团（3G）30个中小国家的代表，过去10年来都应邀出席相关会议。

由于时间限制，李显龙总理没有在会上发言，而是与出席峰会的各国领袖分享了他的声明，他呼吁各国领导人在危机后共同努力，重建国内对全球化益处的信心。