李兰娟院士团队今日撤离武汉

驰援武汉近两个月，中国工程院院士李兰娟团队一行10人今早（31日）撤离武汉，出发前李兰娟院士表示，武汉目前疫情逐步向好，但仍需谨防境外输入病例。

据《长江日报》报道，同时也担任中国国家卫健委高级别专家组成员的李兰娟，今日率领其团队踏上返程之路，武汉东湖高新区、武汉大学人民医院为其举行了简单而隆重的欢送仪式。

出发前，李兰娟指出表示，武汉目前疫情“大局已定”，逐步向好，但疫情仍未结束，要继续抓好重症患者救治工作，谨防境外输入病例。

李兰娟率领的团队于2月1日启程奔赴武汉，并在隔天凌晨抵达，负责并指导重症患者救治。据中国卫生杂志微信公众号的消息，李兰娟在1月31日向国家卫健委提出，愿意带队去支援武汉，用了短短2、3个小时，集合了感染病学科、人工肝、重症医学科等方面的10人专家组。在武汉期间，其团队被安排到武汉大学人民医院东院区，即中国国家卫健委指定的冠病重症患者定点救治医院。

该杂志指，作为中国国内感染病学科唯一的女院士，武汉疫情爆发后，李兰娟在抗疫一线不停奔波。这也是继2003年非典、2013年H7N9后，她再战防疫最前线。

李兰娟在早前受访时也指出，即使武汉解除了封城，防控也还不能放松。要警惕无症状病毒携带者、复阳病患，以及疫情从境外输入，这都有可能导致中国出现第二波疫情。此外，她也说，目前很多危重症病人还没有治愈，所以治疗还不能放松，要继续加强对重症及危重症患者的救治。