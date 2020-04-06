渣打研究：疫情使中国开发商面临前所未见压力

渣打银行最新公布的中国开发商景气指数（CDSI）由去年中的45急挫跌至20，显示上半年的市场情绪低迷；受新型冠状病毒疫情的严重打击，开发商正面临前所未有的压力。

据路透社报道，中国开发商景气指数为渣打每半年进行一次的调查，最新的结果显示，因新冠疫情爆发，今年首季中国大陆房地产销售停滞，严重影响开发商的销售收入。即使开发商提供折扣及进行推广，但受访的开发商预期，因收入下降和买家对购房的胃纳下降，对销售造成的不利影响将在今年上半年持续。

报告称，尽管开发商预期销售将在第二季度温和回升，但因价格调整，上半年销售量仍将急跌，销售收入将有较大程度下跌。即使疫情减退，但因现金状况紧张，开发商在加快建筑进度或增加购地方面可能面对困难。

大多数开发商表示，现时的重点主要为完成建筑中的项目，而非开发新的项目。开发商融资条件显着恶化，一些规模较小的开发商更可能面临流动性问题。开发商的银行及信贷准入没有改善，当中有部分开发商增加短期债券融资以纾缓资金紧绌情况。

渣打预期，今年上半年大陆房地产投资（不包括购买土地）将按年下跌5-10%，而住房销售（楼面销售）将按年下滑10-15%。虽然开发商在内地复工后，作出具体努力以加快建设及增加销售，但该行相信，在现时房地产市场整体仍在调控下，要有更大的政策弹性去支持受疫情影响陷入困境的开发商及城市。渣打的调查显示，开发商对当局能稍为放松限购及对预售的控制，并提供更优惠的按揭政策以支持市场的预期也在增加。