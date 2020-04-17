港议员批抗疫基金未补阙拾遗 张建宗：属权宜之计

香港立法会财委会今日（17日）审议第二轮防疫抗疫基金拨款，多名议员在会上批评，基金未有补阙拾遗，政务司司长张建宗回应指，政府用了短时间应付问题，虽然不是最理想的方案，但也算是权宜之计。

据《星岛日报》报道，在立法会财委会今日的会议上，多名议员批评，涉及1375亿元（港元，下同，约252亿新元）新一轮防疫抗疫基金未有“补漏拾遗”，无法惠及所有受影响市民，其中失业人士未能受惠，希望政府再推第三轮基金。

其中，民建联陈恒镔不满政府的保就业措施，未顾及65岁以上无供强积金的雇员，令他们容易成为第一轮被解雇的对象。另外，工联会陆颂雄批评，“打工仔”未必保得住“饭碗”，更未必保到工资，指保就业计划存在漏洞，一些黑心雇主可能为了取得政府津贴，将现有员工换成“自己人”，又或者解雇无法取得工资津贴的65岁以上员工。陆颂雄要求政府填补漏洞，促政府考虑推失业援助。

而公民党的陈淑庄则指经历两轮基金，用了1500亿元以上，还是有市民未能受惠，质问政府要如何确保这些市民会被照顾到。

对此，政务司司长张建宗表示，这次政府用了短时间应付问题，坦言是非最理想的方法，但也属权宜之计。他说，最实际的是要快些走出疫情困局。对于65岁以上无供强积金的员工，张建宗说，雇主在取得政府的津贴后，有决定权将钱分予这类员工，共渡时艰。