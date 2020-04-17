台湾金曲奖将延至10月举办

由于全球2019冠状病毒疫情仍旧严峻，原定6月举办的金曲奖颁奖典礼，今日（17日）宣布将延期到10月举办，入围名单则改至7月公布。而金曲国际音乐节系列活动，则会取消办理。

据《自由时报》报道，台湾文化部影视及流行音乐产业局今天说，经协同金曲奖相关执行团队进行风险评估及专业讨论后，决定原定于今年6月份举办的第31届金曲奖颁奖典礼，延期至今年10月举行，地点将另行公布，入围名单则顺延至7月中公布。

因为疫情因素，文化部参考台湾中央流行疫情指挥中心发布的公众集会因应指引，所列的六项指标进行风险评估，担忧群聚风险高，确定本届金曲延期，而在2003年的金曲颁奖典礼，当年也曾因为沙斯疫情而改期，延至当年8月举行。

另据ETToday新闻云报道，金曲国际音乐节原订于今年6月举办，原将洽邀各国音乐人，举办多场论坛、媒合会展及售票演唱会等相关活动。考量去年相关活动共计有近400家海内外厂商、上千人参展，且系列活动中之“金曲售票演唱会”及“金曲星声代”等对外开放之演唱活动，也有约4000人次参与。若如期办理，不只国际人士皆无法来台参与，活动恐难符预期，业者、国际买家及参与民众间亦互动频繁，群聚风险高，因此决定本届2020金曲国际音乐节将取消办理。

报道指，疫情爆发以来，台湾华语大、小型演唱会从3月开始纷纷延期、取消，令上半年歌坛颇为冷清，许多歌手的海外演出计画也被打乱，包括刘德华、周杰伦、萧敬腾、林俊杰、李荣浩、蔡依林等。此外，也有许多人的发片计划被迫延后，重创艺文演出界和唱片界。