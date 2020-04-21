饿了么称贫困县骑手薪资不输白领 鹤岗单王跑三个月可全款买房

收入不输白领，部分地区业绩领先者甚至三个月内能全款买房。中国大陆外卖骑手平均年龄仅31岁，过去一年95后新增注册骑手同比增长1.3倍。

阿里本地生活服务公司21日发布的《2020饿了么蓝骑士调研报告》显示，在一些资源枯竭型城市，人们有了新的工作机会。 一些贫困县骑手的薪资已不输城市白领，平均月薪逾5800元（人民币，下同，约1169新元）。

报告指出，目前饿了么骑手的平均年龄为31岁，其中90后占比约为47%，95后新增注册骑手同比增长1.3倍。

报告还指出，东北城市鹤岗的单王跑单三个月可全款买套房。阿里表态称2020年计划为100个贫困县提供超2万个骑手就业机会。

此外，大学生骑手整体占比接近2成。从籍贯来看，老家为天津、上海的骑手中大学生占比最多，接近4成。每年的寒假和暑假，许多大学生选择成为兼职骑手来体验生活，

饿了么蜂鸟数据显示，56%骑手有第二职业，其中26%为小微创业者，21%为技术工人，4%为自媒体博主，1%为环卫工人。

值得关注的是，饿了么数据称，在一些低线城市甚至贫困县，骑手的薪资不输城市白领。

据报告称，在骑手籍贯来源最多的五座县城中，60%为国家级贫困县。八成骑手来自农村，安徽、河南、四川是骑手输出大省。籍贯来源前五的县城中，60%为中国国家级贫困县。这些贫困县骑手的平均月薪逾5800元，超过2019全国城镇平均工资。

在一些资源枯竭型城市，人们也有了新的工作机会。河南濮阳、四川泸州和山东枣庄是2019年新增骑手注册数最多的资源枯竭型城市。

以煤城鹤岗为例，约10%的饿了么骑手曾从事矿工工作。不过，骑手整体薪资相当可观，约为当地平均工资两倍以上，单王骑手可月入过万。按照鹤岗普通地段的房价计算，单王跑单三个月可全款买一套房，当地还推出给冠军骑手年终奖送套房的福利。

目前饿了么累计为国家级贫困县提供近30万骑手就业岗位，阿里本地生活服务公司对外表态称，计划2020年为100个贫困县提供超两万个骑手就业机会，并提高对骑手的保障力度，比如根据支付宝和阿里本地生活服务公司推出的“蓝骑士关爱互助计划”。