李兰娟新论文：病毒出现致病性新突变 或影响疫苗研发

中国工程院院士李兰娟团队在预印本平台medRxiv上发布了未经同行审议的新论文。论文指出，新冠病毒已经出现了能够切实影响致病性的突变，药物和疫苗研发工作有必要把这些突变纳入考虑。

据每日经济新闻报道，该论文的重点结论主要包括：新冠病毒株的变异和多样性或被大大低估；不同变异毒株在细胞病变效应和病毒载量方面差异可达270倍；一种三核苷酸突变能大大增强病毒的复制速率和致病能力，发现这种突变的病人保持了45天的核酸阳性；研究人员从粪便中分离出了可以复制的活病毒，这与此前报道不同。

报道称，2020年1月22日到2020年2月4日之间，研究人员从浙江大学附属医院收治的11名新冠病毒感染患者身上分离了病毒。这些患者年龄从4个月到71岁不等，其中10名患者有过武汉接触史。研究人员对这11份病人来源的病毒分离株进行了超深度测序，并且同GISAID数据库的1111个基因组序列进行比较。发现这11位患者分离出的病毒共有33个突变，其中19个是首次发现的新突变。不过幸运的是，截至这篇论文写作时，文中所述的11例病人均已康复出院。

研究人员呼吁，对新冠病毒药物和疫苗的研发，需要尽快考虑到这些累积突变的影响，以避免潜在的陷阱。

此前，中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组组长钟南山4月10日在与韩国防疫专家在线交流时也曾谈到，全球疫情走向取决于两个方面。一方面是疾病本身的规律，现在这个疾病的基因突变，已经非常适应在人体内生存，传播力比较大；比起流感，它有高20倍以上的死亡率，这个问题值得重视。另一方面还取决于欧美政府采取的态度。“任何一个国家暴发，全世界都不可能安宁，不可能控制。”他强调，大家共同努力，共同研究疫苗，才有可能真正控制疫情。

此外，英国科学家研究也发现，新型冠状病毒在世界各地传播的过程中变异成了三种不同的毒株，而且“正在快速突变，以适应不同人群中的免疫系统抵抗力”。研究还表明，在一些美国人身上发现的病毒变体与蝙蝠中发现的病毒关系最密切。