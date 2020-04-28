服装品牌Esprit关闭亚洲所有56家店面

曾经是基金爱股，市值高峰时超过1700亿元（港元，下同，约311亿新元）的零售连销公司思捷环球，近年在重组转型上未见成效，股价跌至毫子股，继早前德国附属要申请破产保护之后，27日公布除终止在大陆的业务外，更计划关闭大陆以外，包括香港、台湾、新加坡及澳门在内的所有亚洲Esprit零售店铺共56家。一个曾叱咤一时的时装王国，最终沦落至在发迹地香港零售业全面败走的境地！

据《星岛日报》报道，思捷业务主要分布于欧洲、亚洲市场，但近年亚洲业务已大幅萎缩，截至今年3月底止的第三财季，集团收入按年跌25%，至23.68亿元，当中欧洲市场收入贡献总收入的九成四，录得逾22亿元，按年跌22%；亚洲市场季内收入仅录得1.4亿元，按年大跌逾50%。

思捷称，疫情蔓延及多项防疫限制已对旗下所有分销渠道的消费者情绪、流量及销售表现产生了重大负面影响。集团管理层正制订一项重组计划，精简业务营运，减低成本及开支。除终止在大陆的业务外，还将关闭大陆以外在亚洲的所有56家零售店铺，包括新加坡、马来西亚、台湾、港澳等地区，预期将于六月底本财政年度末前完成。截至3月底止九个月内，该56家店铺期内共录得收入约2.67亿元，占总收入比例少于4%。

其实，思捷于今年3月已为德国六家附属公司根据德国破产法例申请启动财产保护诉讼程序。截至去年12月底止中期，集团于香港及澳门分别有四家及两家分店、新加坡有14家、马来西亚17家及台湾30家，即共计有67家分店，此次关闭56家，意味去年至今有关地区已关闭约11家分店。

思捷的品牌ESPRIT由美籍夫妇Douglas Tompkins在上世纪60年代创立，80年代时由林青霞的丈夫邢李㷧带到香港发扬光大，思捷在2002年更晋身蓝筹股，2003至2008年盈利急升，由10多亿元攀升至60多亿元，股价亦由2003年的11元附近升至2007年10月的121元高峰，市值超过1700亿元。当时大股东邢李㷧看准时机多次大手减持股份，前后套现达200亿元，他亦于2008年辞退所有思捷职务。自他离去后，思捷弱势逐步显现，业绩欠佳市场份额亦大幅流失。虽然近年由前汇丰银行大班柯清辉出任主席，试图改革架构及业务，无奈成绩差强人意，最近两年持续亏损共达47亿之余，股价亦跌至昨日的七毫半，成为毫子股一员，市值只14亿元。

另外，思捷表示管理层已自愿减薪以减轻财务负担，包括董事会执行主席及集团行政总裁于重组期间停止收取薪酬；行政管理层各自减薪35%；高级副总裁及副总裁减薪25%；非执行董事减董事袍金20%。



