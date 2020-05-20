蓬佩奥贺蔡英文就职 大陆国防部等三部委发声谴责

台湾总统蔡英文今天（20日）开始第二任总统任期。美国国务卿蓬佩奥在个人推特和美国国务院网站上发表声明祝贺。这也是首次有美国国务卿对台湾总统就职表示祝贺。大陆国防部、外交部、国台办20日先后回应发声谴责，指蓬佩奥言论干涉中国内政。

综合澎湃新闻、中国大陆国防部发布微信公众号、外交部网站等消息，国防部、外交部与国台办的声明均认为蓬佩奥的行为有违一中原则与中美三个联合公报规定。同时，外交部与国防部认为此举属严重干涉中国内政。

中国大陆国防部因此对蓬佩奥的祝贺声明表达“强烈不满和坚决反对”。

大陆国防部表示，台湾是中国不可分割的一部分。美方行径严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重危害中美两国两军关系发展，严重损害台海地区和平稳定，并警告这“是极端错误的，也是非常危险的”。

大陆国防部表示，台湾问题是中国内政，事关中国核心利益和14亿中国人民民族感情，不容任何外来干涉。大陆国防部也坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系，强调“绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去！”

国防部声明中也警告，挟洋自重没有出路，以台制华注定徒劳。“台独”分裂势力及其行径“有悖民族大义，必将被钉在历史的耻辱柱上”。

国防部重申，“解放军有坚定的意志、充分的信心、足够的能力”挫败任何形式的外部势力干涉和台独分裂图谋，强调解放军将采取一切必要措施坚定捍卫国家主权和领土完整，坚定维护台海地区和平稳定。

此外，中国大陆外交部的回应中则对蓬佩奥称蔡英文为“总统”表示强烈愤慨。声明中指蓬佩奥“吹嘘美台‘伙伴关系’”，美国政府一些官员和美国一些政客向蔡英文发视频贺辞，这些举动严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政。中方对此表示强烈愤慨，并予以谴责。

大陆外交部引述《中美建交公报》，指美国承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府，在此范围内，美国人民仅同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系，批评美方的言行“公然违背美国政府自己作出的承诺”，向“台独”分裂势力发出错误信号，严重损害台海和平稳定和中美关系。

声明中表示，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中国政府和人民反对台独分裂活动、捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉中国内政的决心坚定不移，实现两岸统一的决心坚定不移。

大陆外交部在声明中“正告美方，台独是死路一条，纵容和支持台独注定要失败”。

大陆外交部表示，任何损害中国核心利益、干涉中国内政的行径都会遭到中方有力回击，也阻挡不了中国统一的历史潮流。中方敦促美方立即纠正错误，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来和提升与台实质关系，停止干涉中国内政，停止任何损害台海和平稳定和中美关系的言行。

此外，声明还警告，蓬佩奥的言行严重干涉中国内政，并警告中国将对美方上述错误行径采取“必要应对措施”，由此产生的后果应由美方承担，但并没有详细说明将采取何种措施。

同时，大陆国台办发言人马晓光应询时则敦促美国恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守国际关系基本准则，停止同台湾地区进行任何形式的官方往来。

马晓光说，两岸同属一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。他表示，有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂图谋，将采取一切必要措施坚决捍卫国家主权和领土完整，持续推进国家统一进程。