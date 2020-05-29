栗战书：台独是绝路一条 以身试法必遭严惩

今年是中国大陆实施《反分裂国家法》15周年，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书呼吁海峡两岸民众携手共同反对台独、促进统一，并警告台独是绝路一条，以身试法必遭严惩。

据新华社报道，栗战书今天（29日）在《反分裂国家法》实施15周年座谈会上说，《反分裂国家法》是坚持“一国两制”、推进和平统一制度体系的重要组成部分，是反“独”促统政治责任和使命要求的重要遵循，实施15年来为维护台海和平稳定、促进两岸关系发展提供了坚实法治保障。

栗战书批评，“台独”分裂势力一段时间以来误判形势，不断挑衅，严重损害两岸人民切身利益和中华民族根本利益，严重破坏台海和平稳定，严重挑战北京维护国家主权和领土完整的底线，必须坚决遏制打击。

栗战书说：“无论‘台独’分裂分子使出什么谋‘独’花招，都是非法无效的；无论他们怎么折腾，都是徒劳的；无论他们与外国势力如何勾连表演，都无法改变台湾是中国一部分的历史和法理事实。”

他呼吁台湾民众做“堂堂正正的中国人”，深入思考台湾在民族复兴中的地位和作用，认清台独势力“包藏的祸心”，坚守民族大义，并警告解决台湾问题，实现统一是中国内部事务，不受任何外国势力的干涉。

栗战书也认为，“和平统一、一国两制”是实现国家统一的最佳方式，并说大陆愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。

《反分裂国家法》在2005年3月实行，目的包括反对和遏制台独分裂势力分裂国家，促进和平统一，维护台湾海峡地区和平稳定，维护国家主权和领土完整。