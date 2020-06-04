疑处理疫情不当 牡丹江市委书记换人

最近冠病疫情出现反弹的牡丹江，其市委书记马志勇据报因处理不当，已被革职，并由七台河市委书记杨廷双接任。

《北京日报》旗下微信公号“长安街知事”发文称，牡丹江新闻联播昨天在报道中披露，牡丹江市委书记已由杨廷双担任。同时，他也是牡丹江市冠病疫情防控工作领导小组组长。

报道称，刚接下牡丹江市委书记的杨廷双，昨天亲自前往牡丹江市部分核酸检测点，调研指导核酸检测工作。

他并公开强调，要坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，慎终如始抓好常态化疫情防控，进一步提高核酸检测能力，加快推进核酸检测筛查工作，“切实把好事办好，让全社会安心放心”。

今年55岁的杨廷双毕业于东北林业大学，长期在黑龙江省工作。他曾任职于黑龙江省科委、省委组织部、省政府办公厅、省科技厅，并在2003年10月任省科技厅副厅长，2013年12月晋升厅长、党组书记。

另一方面，牡丹江早前宣布，将开展全市核酸检测工作。

牡丹江是和俄罗斯接壤的边境城市，辖下的绥芬河市曾在4月出现大量的境外移入确诊病例。由于当地医疗条件有限，确诊病患多送往牡丹江医治，但收治的医院却发生数起院内群聚感染。

截至昨天，黑龙江省现有无症状感染者15例，均在牡丹江市。