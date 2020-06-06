中国据报拟筹400亿政府债务化解中小银行风险

中国监管部门正在实质性推动化解中小银行风险，据报目前正在考虑用政府债务发行所筹集的资金助其走出困境。

据彭博社今日（6月6日）报道，不愿具名知情人士称，中国考虑将今年政府债务发行筹集的资金中大约2000亿元（人民币，下同，393.96亿新元），用于帮助化解中小银行风险。知情人士并称，用于化解中小银行风险的资金原则上是中央筹资，不会通过发行地方债筹集。

知情人士说，具体如何救助等方案仍在商讨细化中，尚未最终确定。上述知情人士因未被授权对外发表评论而不愿具名。

为帮助中国经济走出疫情带来的衰退阴霾，中国人民银行正试图降低实体经济融资成本，以刺激需求，并创设普惠小微企业贷款延期支持工具，但此亦令银行业盈利受到冲击，不良贷款压力骤然上升，资产质量受到进一步挤压，中小银行压力尤甚。

中国央行副行长潘功胜本周就指出，在经济下行压力比较大的情况下，银行的信贷资产质量受到影响也是必然的。他表示“要求在今年未来的三个季度商业银行需要加大拨备提取。为防止今年、明年甚至后年信贷资产质量下降，我们要做好准备。”

2020年中国政府计划将赤字率从2.8%提高至3.6%以上，意味着国债和地方政府一般债券合计至少3.76万亿元，同时发行抗疫特别国债1万亿元。

中国曾经在上世纪90年代末由财政部发行2700亿特别国债补充国有独资商业银行的资本金，在亚洲金融危机背景下，该发行意在提高银行风险处置能力，防范系统性金融风险。