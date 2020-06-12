中国在世贸反击美国：破坏全球科技业供应链

中国周四（11日）指责美国破坏全球科技行业供应链，此前美国政府延长行政命令，禁止美国企业使用被认为构成国家安全风险的公司制造的电信设备。

据路透社报道，中国常驻世界贸易组织(WTO)代表团一名外交官在世贸日内瓦总部举行的闭门多边会谈中谴责了美国的行动。

根据路透看到的一份文字记录，该外交官说：“我们还想知道，美国将如何确保根据这项行政命令采取的措施不会滥用世贸组织的国家安全例外条款，并符合世贸组织规则。”

他没有表明中国是否会发起正式争端裁决请求。

一位驻日内瓦的贸易官员透露，美国代表团回应，周四世贸组织商品理事会会议不是讨论国家安全问题的合适场合。

美国总统特朗普上月宣布将2019年5月签署的一项行政令延长一年，该行政令宣布进入国家紧急状态，并禁止美国企业使用构成国家安全风险的企业制造的电信设备。

中国外交官说：“包括美国企业在内的全球资讯及通讯科技(ICT)行业对上述行政命令和实施细则措辞模糊而宽泛感到担忧。”

他补充道：“不幸的是，正值危机之时，美国继续限制合法竞争，干涉全球ICT行业，这将破坏全球供应链的稳定，并给许多国家的相关ICT企业造成巨大损失。”

美国政府上月还采取行动，在全球范围内阻止向华为技术公司供应芯片。