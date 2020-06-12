武汉中小学和幼儿园将实行封闭式管理

中国武汉市将在8月1日起，对全市中小学和幼儿园实行封闭式管理。

据武汉市互联网信息办公室微博“武汉发布”报道，湖北省人大常委会全票通过《湖北省学校安全条例》，将在8月1日起实施。

条例将校园内以及校园周边纳入学校安全立法调整范畴，规定学校所在地政府可以根据校园周边环境秩序综合整治需要，在校园周边一定范围划定安全区域，禁止建设影响学校安全的企业、设施和场所。当地公安将校园及周边治安纳入社会治安防控体系，建立健全校园周边日常巡逻防控制度等。

条例还要求学校按照规定配备具有保安员资格的安全保卫人员和防卫器械。学生在校期间，中小学、幼儿园实行封闭式管理，小学低年级和幼儿园建立学生接送交接制度等。

在冠病疫情方面，条例要求当地卫生健康部门实施学校公共卫生风险监测，完善传染病信息报告网络。学校被要求制定公共卫生事件应急预案，开展公共卫生安全教育，做好日常体温监测、通风消毒、学生因病缺勤登记追访、免疫规划管理等工作。

在校园暴力方面，条例规定学校建立健全校园欺凌和暴力的预防和处理工作协调机制，采取措施保护和帮助遭受欺凌和暴力的学生，开展相应的心理疏导。同时加大对实施欺凌和暴力的学生的处罚力度，规定学校应当对其进行批评教育，视具体情节和危害程度给予纪律处分。

在学生心理方面，条例规定，学校应当配备心理健康教师，提供心理健康教育、心理辅导和疏导服务，建立学生心理健康筛查、早期干预机制。