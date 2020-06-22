中国否认任意拘留两加拿大人

中国今天（22日）抨击加拿大在司法独立问题上奉行双重标准，并说中国没有任意拘留两名加拿大人康明凯和斯帕弗，性质与孟晚舟事件不同。

综合路透社和央视新闻报道，加拿大总理特鲁多上周五（19日）就中国检方起诉康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）做出回应时指责中国政府任意拘留两人，并两人被拘留是因为中国对加拿大司法机构的独立程序感到失望。

特鲁多也承诺，加拿大将继续向中国政府施压，期望中国停止拘留两人。康明凯和斯帕弗是在华为首席财务官孟晚舟2018年12月在加拿大被捕后，在中国被拘留。

中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上说：“有关加公民因涉嫌危害中国国家安全犯罪，被中方主管部门依法逮捕和起诉，根本不存在所谓‘任意’拘留。中国司法部门依法独立办案，也会依法保障上述加公民合法权利。中方督促加有关领导人切实尊重法治精神，尊重中国司法主权，停止发表不负责任的言论。”

赵立坚也说，孟晚舟事件同两人案件性质完全不同，“任何不带偏见的人都很清楚，孟晚舟事件是一起严重政治事件。美方的目的是为了打压中国高技术企业和华为，而加拿大则扮演了美方帮凶的角色。我们强烈敦促加方及早纠正错误，立即释放孟晚舟平安回国。”