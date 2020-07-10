美国国务院：中美应就军备控制进行会晤

美国国务院周四（9日）表示，美国欢迎中国致力于军控磋商，“接下来的审慎做法”应包括中美官员面对面的会晤。

据路透社报道，美国国务院发言人奥塔古斯（Morgan Ortagus）发表上述声明的前一天，中国外交部军控司司长傅聪说，如果美国愿意把核武器降低到中国的水平，中国将“欣然”参加与美国和俄罗斯举行的军控谈判。美国目前约有5800枚核弹头，相当于中国核弹头数量的20倍。

傅聪补充说：“但实际上，我们知道这是不可能的。”

数月来中国直接拒绝美国总统特朗普的提议，即让中国与美俄协商一项三方军控条约，傅聪的表态似乎表示立场略有转变。

奥塔古斯表示：“美国欢迎中国承诺参与军备控制谈判，因此，接下来的审慎做法将需要包括美中之间的面对面会谈。”奥塔古斯说:“美国还建议中国尽早与俄罗斯会晤，考虑军控三方谈判的下一步行动。”

她表示，特朗普的军控事务特使比林斯利亚（Marshall Billingslea）将邀请中国参加在奥地利维也纳举行的“诚意谈判”。

上个月，比林斯利亚在维也纳与一位俄罗斯高级官员就拟议中的三方条约进行了会谈。他在推特上发布了一张照片显示谈判桌上摆着中国国旗、座位却空空如也，这受到了中国政府的指责；中方拒绝参加这次会谈。

美国表示，作为一个日渐强大的核武器大国，中国应该与该国和俄罗斯一道加入新条约。

中国估计有300枚核弹头，与俄罗斯和美国的武器库相比简直是小巫见大巫。