云南省科协调查“小学生研究癌症获奖”事件

中国云南昆明一小学生凭借关于结直肠癌基因研究的课题，在全国青少年科技创新大赛获得三等奖。该学生陈某某论文的推荐方、云南省科学技术协会已经开始对事件进行调查。

据云南网报道，云南省科学技术协会省科协青科中心副主任许薇回应此事说，省科协已经发现相关舆情，目前已经成立了调查组，对该事件进行调查。

全国青少年科技大赛官网显示名为《C10orf67在结直肠癌发生发展中的功能与机制研究》的课题，该课题于2019年3月9日参加昆明市青少年科技创新大赛终评决赛，获得一等奖，并于同年12月获得全国青少年科技大赛三等奖。公示中唯一的研究者是云南省昆明市盘龙区某小学六年级学生陈某某。

不少网友质疑，该课题具备研究生甚至博士生难度，一名小学生可能无法完成。

澎湃新闻从相关领域科研人员处获悉，该研究与小学生能力不相符，家长这样做，实际上是“把孩子带偏了”。一位肿瘤专家说：“明眼人一看，这种项目就不是小学生能完成的，高中生都不一定能做得出来。这个项目是怎么评上奖的？太神奇了！”

不过也有北京某高校教授认为，小学生经过训练是可以按指导完成相关实验操作的，应该鼓励学生参与科研。但他提出，关键点在于“他为什么要做这个实验？怎么设计实验？怎么来分组、怎么来体现研究目标？” 这些恐怕是小学生无法解答的。

公示资料显示，这名小学生的获奖项目部分工作在中国科学院昆明动物研究所进行。有网友质疑，涉事小学生在实验记录本提到“商量开展参与研究工作”的陈老师和杨老师是中国科学院昆明动物研究所的研究员陈勇彬和杨翠萍，而两位研究员与涉事小学生或存在亲戚关系。

中国科学院昆明动物研究所13日曾声明说，经初步核查，受质疑项目学生系该所研究员之子，该研究所已成立调查组。