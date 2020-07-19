港立法会选举提名开始 黄之锋表明拒签涉及基本法的确认书

香港立法会选举提名活动昨天（18日）开始，暂时未有泛民主派人士在地区直选项目报名，但黄之锋、岑敖晖等多名“抗争派”人士已表明不会签涉及《基本法》的确认书。

综合香港01、《明报》和《南华早报》报道，准备参选的黄之锋说，作为曾被取消资格的过来人，他深信北京是否会批准他参选，要考虑到国策外交问题，是否要签署确认书毫不影响他的参选机率，倒不如拒签。他希望，民主派阵营不会以签署确认书与否的取态互相批评、攻击同路人。

选举管理委员会在2016年起要求每位参选人签署确认书，以表示清楚明白《基本法》条文。选举管理委员会当时在解释推出这项规定时提到《基本法》的三个条文，包括“香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分”，以及“香港特别行政区是中华人民共和国的一个享有高度自治权的地方行政区域，直辖于中央人民政府。”

抗争派早前与传统民主派就是否签署确认书起争议，民主派初选胜出者称经磋商后未达成共识。香港民主党、公民党和人民力量已相继表明不会签署确认书。

其他泛民候选人，如果分别在教育界和会计界议席争取连任的叶建源和梁继昌，以及出战社福界的张志伟则签确认书。

张志伟认为，签署不代表认同《香港国安法》，担心不签有可能不让他在当选后宣誓。

立法会选举提名活动将在本月31日结束。