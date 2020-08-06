王毅称以冷静理智面对美方 随时可重启与美对话

中美关系正面临建交以来最复杂局面，中国国务委员兼外交部长王毅接受新华社专访时指出，中国的对美政策保持着连续性和稳定性，同时也做好了中美关系“爬坡过坎、经历风雨”的准备。

王毅专访中指出，中国准备以冷静和理智来面对美方的冲动和焦躁，随时可以与美方重启各层级、各领域的对话机制，任何问题都可以拿到桌面上来谈；目的就是敦促美国放下傲慢和偏见，通过平等和建设性对话，缓解当前的紧张局面。

王毅提及有必要为中美关系树立清晰框架：一要明确底线，避免对抗；二要畅通渠道，坦诚对话；三要拒绝脱钩，保持合作；四要放弃零和，共担责任。

他说，“从根本上讲，美国寻求将中国打造成对手是严重战略误判，是把自身战略资源投入到错误的方向。”中方始终愿与美方共同构建一个协调、合作、稳定的中美关系；同时也必将坚定扞卫自身的主权、安全、发展利益。

对于中美之间对话的问题，王毅表示，“中方是一个负责任、有担当的大国，我们愿意堂堂正正地与美方开展坦率有效的沟通，准备以冷静和理智来面对美方的冲动和焦躁。”中方随时可以与美方重启各层级、各领域的对话机制，任何问题都可以拿到桌面上来谈。

他提到，中国提出可以梳理制定关于合作、对话、管控分歧的三个清单，并为下步交流确定路线图。中国目的只有一个，就是敦促美国放下傲慢和偏见，通过平等和建设性对话，缓解当前的紧张局面，回到不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的正确轨道。

对于美方声称美中关系长期不公平、不对等的问题，王毅说，“中美合作从来都不是一方给另一方的恩赐，也不是一方对另一方的剥夺，中美双方从合作中都获得了巨大收益，不存在谁吃亏、谁占谁便宜的问题。”

他称，全球化与自由贸易在创造发展红利的同时，也会给各自的经济结构和利益分配带来矛盾和问题，需要通过自身改革来调整，“而不是自己生病，却让别人吃药”，不是一味把责任归咎于别人，甚至指望通过所谓“脱钩”来解决问题。

至于中美是否会陷入“新冷战”，王毅强调，坚决反对人为制造所谓“新冷战”，“因为这完全违背中美两国人民的根本利益，完全背离世界发展进步的潮流。”

他还表示，今天的中国并不是当年的苏联，更无意去做第二个美国。中国将继续坚定不移地走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，做世界和平的推动者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

针对美国对华为的围堵打压以及联合其他国家打造“清洁国家联盟”的问题，王毅指出，在没有任何真凭实据情况下，美国在全球范围内不择手段地围堵打压中国一家民营企业，演绎了一场教科书式的霸凌。“任何人都一目了然，美国的目的就是要维护自身的科技垄断地位，剥夺其他国家的正当发展权利。”

他称，美国并没有资格打造什么“清洁国家联盟”，因为自己早已满身污迹；希望美国能改变狭隘自私的心态，重回开放与合作的正道。

谈及美国关闭中国驻休斯敦总领馆，王毅认为相当于关闭了一扇中美两国人民相互沟通了解的窗口。

他指出，中方的反制措施合情、合理、合法，完全符合外交惯例。中方没有意愿也没有兴趣与美方打什么“外交战”，发动“外交战”也并不证明美国的强大。“如果美方还要一错再错，那中方必将奉陪到底。”

在南中国海问题上，王毅表示，美方的目的就是要把南中国海搞乱，把地区国家绑上美国战车，从而服务于其国内政治和地缘战略。他呼吁地区国家提高警觉，不能让美方肆意破坏来之不易的和平与发展成果。

他提出，当前形势下，中方建议排除一切干扰，尽快重启“南海行为准则”磋商，争取早日达成这一地区规则。同时，中国也愿继续同沿岸国加强海上合作，深化安全互信，推动共同开发。

此外，针对美国国务卿蓬佩奥称美历届政府对华接触政策失败，王毅表示，该论调重拾冷战思维，是散布“政治病毒”。

他还称，中美双方没有必要也不可能去改变对方，而是都应尊重对方人民做出的自主选择。

