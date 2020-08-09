厦门15岁学生捐髓救母获善款被质疑炒作诈捐

中国厦门一名15岁学生为了能捐髓救治患病母亲放弃考试，经媒体报道后得到善款，但也被质疑炒作诈捐。男童的父亲承诺，将公布善款明细。

据中国红星新闻今天（9日）报道，这名学生曾啟俊的母亲患上急性髓系白血病，需要做造血干细胞移植，曾啟俊成为供者。

由于抽取造血干细胞的时间安排与厦门在7月举行的初级中等教育毕业考试（中考）撞期，曾啟俊不得不放弃中考，休学一年。

曾啟俊的新闻报道后，公布在厦门媒体官方平台上的银行账号一夜之间汇集了近30万元（人民币，5万9100新元）的善款，“15岁男孩放弃中考捐髓救母”的话题，在新浪微博上有5000余万阅读，一度登上热搜榜。

不过，白血病、再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合征和造血干细胞移植专家刘芳首先指出，造血干细胞移植时间可以弹性安排，而且遇到供者有特殊情况，例如中考、高考，医生都会人性化地提前或者延后，或者提前抽取造血干细胞进行保存，不需要孩子牺牲中考机会。

刘芳也说，移植资源紧张的公立医院医生一般会选择在患者白血病稳定时进行移植，因为强制移植的成功率只有20%。

刘芳和作为资深公益人的微博网民“猫妈45”认为，直接公布受捐者个人银行账号的方式，无法设置捐款上限，外界无法监督捐款总额、善款去向。同时，受捐人的实际财产、收入，是否贫困，以及预期医疗费用和医保报销比例，都无从证实。直接公布受捐人个人账号进行募捐的行为，也违反了中国《慈善法》。

曾啟俊的父亲前天否认自己有多套房、开公司，在报社工作等质疑，并说愿意公开银行流水和治疗费支出明细，接受社会监督。

父亲也说，妻子目前恢复状况良好，儿子则陪着他给母亲送饭。