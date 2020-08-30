打工夫妻误扔3.8万人民币存款 民警环卫在30吨垃圾中找回

家住中国广东黄江镇的张女士误扔了3.8万元（7519.96新元）现金，后来民警和环卫在30吨垃圾中将钱款找回。

据深圳晚报报道，张女士是湖南人，来东莞黄江工作已有七年，她和丈夫都在工厂里打工赚钱。张女士8月24日在出租房里打扫卫生的时候，看到一件很破旧的衣服，就顺手拿去扔了。想不到这件衣服里竟然藏着38000元现金。这笔钱是丈夫多年积攒下来的，本打算寄回老家建房子。

她随后马上赶往社区警务室请求帮助。民警查看公共视频监控发现，张女士扔的那件衣服已被垃圾车运走。经排查，民警最终确定那件衣服已经被运送到数公里外的垃圾中转站，随后即刻联系当地村委，最终成功联系到负责清洁的环卫工人以及负责垃圾转运的司机师傅，并了解到那批垃圾即将运往电厂进行焚烧。

这批次垃圾总共30多吨，要想从中找到一件破旧的衣服并不容易。于是民警联系了六名环卫工人一起翻找。辅警艾如军说，大家在垃圾堆中翻找了四个小时，最终才将38000元现金找回。

据事主透露，他们夫妇二人2013年来到黄江镇工作生活，由于丈夫不懂使用微信支付等新型网络支付工具，遂采用了传统的存钱方法，将38000元现金存款藏于一件旧衣服中。而妻子因身体原因，靠打零工帮补家计，这笔钱全靠平时省吃俭用存下来的。为表感谢，张女士为当地民警送去了一面锦旗。