乐视将范冰冰告上法庭 涉演出合同纠纷

视频网站乐视将中国明星范冰冰告上法庭，涉及案由为演出合同纠纷。

据中新经纬客户端报道，记者31日从天眼查应用发现，乐视影业将无锡爱美神影视文化有限公司和范冰冰告上法庭，将于9月14日上午9点开庭，涉及案由为演出合同纠纷。

根据法律解释，演出合同纠纷是指当事人因订立、履行、变更、终止演出合同所发生的纠纷。演出合同是指双方约定由一方为他方演出文艺节目等，他方支付报酬的合同。演出人的主要义务是亲自按时、按质、按量履行合同，演出人应按合同约定亲自演出，不能由他人代替，这是演出合同所具有的人身属性所决定的。

天眼查APP数据还显示，范冰冰旗下的无锡爱美神公司8月10日因合同纠纷被霍尔果斯不二文化传媒有限公司起诉，法院为北京市朝阳区人民法院。霍尔果斯不二文化传媒有限公司的疑似实控人和大股东则是吴秀波，后者持股比例达99%。

公开资料显示，无锡爱美神公司成立于2015年，注册资本1500万人民币（297.86万新元），经营范围主要包括广播电视节目的制作、电影的制作、发行与放映等。公司两个大股东，其中，范冰冰为其疑似实控人和最终受益人，持股比例达74.5%；范冰冰母亲张传美持股比例达25.5%，也为公司最终受益人。

目前，范冰冰名下拥有七家公司，除了无锡爱美神影视文化有限公司，还有北京美丽宫文化交流有限公司、无锡唐德文化传媒有限公司、无锡美涛佳艺影视文化工作室、美涛佳艺（上海）影视文化工作室、宁夏松涛文化旅游股份有限公司、北京美涛中艺文化传媒有限公司。

其中，范冰冰担任法定代表人的有四家公司，分别为北京美丽宫文化交流有限公司、无锡唐德文化传媒有限公司、无锡美涛佳艺影视文化工作室、美涛佳艺（上海）影视文化工作室。