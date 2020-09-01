《环球》社评：印度不是中国的对手

中印上周末再发生边境争端，印度昨天指中国周末展开军事行动，试图改变中印争议边境的现状。对此，《环球时报》发表社评称，印军是此次争端的发起方，并强调“中国的实力数倍于印度，它根本就不是我们的对手”。

印度军方周一发表的声明说：“在2020年8月29日/30日晚，中国人民解放军部队违反了先前在拉达克东部持续对峙期间所达成的军事和外交共识，进行了挑衅性的军事行动以改变现状。”声明也称印度士兵挫败了中国要“单方面改变当地事实”的意图。

为此，《环球时报》昨晚发布题为《对印方的机会主义表现必须强硬回击》的社评反击，称此次发生边境争端的地区原本就是在中方实控之下，但印方却想要把它搞成新的争议地区，配合印方在双方的谈判中讨价还价。

“印方明显继续在边境问题上持多占便宜的进取姿态，而不是把维护边境地区稳定置于首要位置。”

社评也提到，印度目前国内问题缠身，尤其是冠病疫情严重失控，而受到拖累的经济十分疲弱。因此，挑中印边境紧张，新德里有转移国内注意力的意图。

社评强调，新德里面对的是强大的中国，中国人民解放军有充分的力量保卫国家的每一寸领土，而中国也做了各种准备。“如果想用战争方式做摊牌，解放军一定能够让印军遭受比1962年更惨痛的失败。”

社评最后写道，中方需要做好在中印边境地区开展军事斗争的备战工作，强调虽然中方坚持以和平方式化解摩擦，但在印方鲁莽冲击中方底线时，中方决不能手软，“该动手时就要动手，而且要确保战之能胜，要让每一场爆发的冲突都成为印方的一个教训”。

“中国的实力数倍于印度，它根本就不是我们的对手。要坚决打掉印方可以通过勾结美国等其他力量对中国以弱搏强的幻想。亚洲和世界的历史告诉我们，热衷于机会主义的力量都是欺软怕硬的，而印度在中印边界问题上有着典型的机会主义表现。”

自5月以来，中印两国军队就一直在喜马拉雅山西部对峙，两国都指控对方违反了“实际控制线”或事实上的边界。6月20日，两国在拉达克（Ladakh）地区加勒万谷（Galwan valley）发生冲突，造成20名印度士兵死亡，随后两国同意撤军。

但是，尽管进行了几轮会谈，两国军队仍在其他地点对峙，包括双方都声称拥有主权的班公错（Pangong Tso，也称班公湖）。班公湖是海拔4000多公尺的冰川湖，位于中印两国长达3488公里的“实际控制线”上。

印度军方说，最新的冲突就是在班公湖边发生的。它说：“对于中国人民解放军在班公湖南岸展开的这一行动，我们先发制人，采取了强化我方位置的措施，并阻止了中国单方面改变事实的意图。”印度军方也说，两国军事官员正在边境举行会谈，以化解最新危机。

中印曾在1962年爆发边境战争，而今年夏季爆发的冲突是半个多世纪以来最严重的。两国如今都在边境附近部署了数以千计的部队、坦克、大炮和战斗机。