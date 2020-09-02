杨洁篪访缅：中国疫苗研制成功后愿优先同缅方分享

缅甸总统温敏、国务资政昂山素季在内比都昨天分别会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。杨洁篪会晤时表示，中方在疫苗研制成功后，愿优先同缅方分享。

根据新华社消息，杨洁篪表示，习近平今年1月访缅，推动中缅关系进入新时代。两国在抗击冠病疫情中守望相助，传统胞波友谊淬炼升华。中方愿同缅方一道，落实好两国领导人达成的重要共识，携手构建中缅命运共同体。双方应加强高层交往，巩固和深化政治互信。

杨洁篪还说，双方要积极推进中缅经济走廊项目合作，提升双边贸易和投资水平，加快复工复产合作，高质量共建“一带一路”。他强调，今年是中缅建交70周年和中缅文化旅游年，要加强人文交流，促进民心相通。

杨洁篪还提到，中方在疫苗研制成功后，愿优先同缅方分享。中缅要和相关各方一道，创新中国－东盟和澜沧江－湄公河合作，聚焦抗疫和发展两大主题，促进地区和平稳定和共同发展。中缅作为和平共处五项原则的共同倡导国，要坚定维护国际公平正义，践行多边主义。中方赞赏缅方在涉及中国核心利益问题上一贯支持中方，将继续支持缅方维护国家主权和尊严的努力。

缅方领导人感谢中方对缅甸和平与发展的支持和帮助，赞赏中方为缅和解进程发挥建设性作用，并表示愿同中方一道，尽早克服疫情影响，深化高层交往，全面推进缅中经济走廊建设，扩大人文等领域交流，加强在国际舞台上的沟通协调，构建缅中命运共同体。双方要密切东盟－中国和澜湄框架下合作，共同促进地区人民福祉。缅方高度评价中国抗疫成效和建设成就。缅方一贯恪守一个中国原则，坚定支持中方维护国家主权、安全、发展利益。

